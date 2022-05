Vizier van hockeyvrouwen staat nog niet echt op scherp: Den Bosch wel al zeker van ticket voor EHL

De eerste woorden van trainer/coach Marieke Dijkstra in het teamoverleg op het veld tussen het derde en vierde kwart zijn op de grote tribune van HC Den Bosch goed te horen: ,,Meiden, het lijkt helemaal nergens op...” Na de kritische tussentijdse korte evaluatie stelt Lidewij Welten een dikke tien minuten voor tijd de 3-1 overwinning tegen HGC met een fraaie treffer in de bovenhoek van het Haagse doel zeker.

Door de overwinning zijn de hockeyvrouwen van Den Bosch met nog één wedstrijd te spelen in de reguliere hoofdklasse niet meer te achterhalen door de concurrentie. Omdat de Bossche ploeg in de competitie eerste wordt, verzekert het zich van een ticket voor de Euro Hockey League voor volgend seizoen. Bovendien worden eventuele derde en beslissende wedstrijden in de play-offs, het toetje van de hoofdklasse, in Den Bosch afgewerkt.

Frédérique Matla zette Den Bosch tegen HGC enkele minuten voor het einde van het eerste kwart op een terechte 1-0 voorsprong. Toen had de tussenstand eigenlijk al hoger moeten zijn. Het vizier stond bij Den Bosch vooral bij de eindpass in de cirkel te vaak op onscherp.

Meedogenlozer

,,Daar moeten we deze week inderdaad met elkaar nog aan werken”, beaamt Matla die haar 34ste goal in de hoofdklasse maakte. Het was vandaag te vaak net niet. We moeten er met z’n allen nog een extra tandje bijzetten. Daar hebben we in het proces naar de play-offs nu nog tijd voor.

Lidewij Welten heeft ook geen echte verklaring voor het ‘net niet’. ,,We zijn tegen HGC niet echt in de problemen gekomen”, zegt ze. ,,Maar met één goal verschil is het niet lekker hockeyen. Niet dat ik me zorgen maak voor de beslissende slotfase die er binnenkort aan komt, maar we mogen zeker meedogenlozer in de cirkel zijn.”

,,Aan ons veldspel lag het niet. We zijn veertig keer in de cirkel geweest”, heeft Dijkstra met haar technische team geconstateerd. ,,We hebben maar twee corners gehad en het stond lange tijd 1-0 en 2-1. Dat is als je veertig keer in de cirkel verschijnt te weinig. Er moest een tandje bij. Ik wil een hoger rendement. En dan maakt Maartje Krekelaar die 2-0. Ligt de hockeybal dertig seconden later weer in ons eigen doel.”

Prettig

Trainer/coach Dijkstra vindt het ‘fijn’ dat het Europese EHL-ticket voor volgend jaar nu al binnen is. We eindigen eerste in de competitie. Daar hebben we ook het hele jaar gestaan. Dan moet je zorgen dat je dat binnensleept. Het thuisvoordeel bij een eventuele derde beslissende wedstrijd is prettig. Je speelt op een veld waar je altijd traint en je eigen publiek kan voor je op de banken; een extra steuntje in de rug. Maar een uitwedstrijd kunnen we natuurlijk als Den Bosch ook gewoon winnen.”

Volledig scherm Frederique Matla in de aanval tegen HGC. © Pix4Profs / Jules van Iperen

De vrouwen van Den Bosch spelen op Bevrijdingsdag om 20.30 in Bilthoven de finale om de hockeybeker. ,,Die Gold Cup staat nog niet in onze prijzenkast”, aldus Dijkstra. ,,We hebben de beker dit jaar met de complete selectie serieus aangepakt. Als je dan in die bekerfinale tegen een sterke tegenstander als de Stichtse staat, wil je die beker gewoon winnen. Ik kijk daar naar uit.”

Het scoreverloop: 15. Frédérique Matla 1 - 0, 37. Maartje Krekelaar 2 - 0, 38. Sophie Schlatmann 2 - 1, 57. Lidewij Welten 3 - 1.