Vizier vrouwen HC Den Bosch op de play-offs: ‘Fijn dat we deze reeks krijgen om de puntjes op de i te zetten’

Met de amper te passeren Josine Koning in het doel gaat HC Bosch dit weekend voor de Europese hoofdprijs

3 april In hun jacht op de eerste prijs sinds 2018 kunnen de vrouwen van HC Den Bosch steunen op een ijzersterke verdediging. Keepster Josine Koning (25) kreeg in de competitie pas één doelpunt tegen, nota bene tegen Amsterdam: de tegenstander van vandaag in de halve eindstrijd in het finaleweekend van de Euro Hockey League in Amstelveen.