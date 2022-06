Vlaanderen knap vierde, Gajser breidt voorsprong uit met zege in Duitsland

Tim Gajser heeft de MXGP van Duitsland gewonnen. De Sloveen won de eerste manche en werd achter Jeremy Seewer tweede in de tweede manche. Calvin Vlaanderen werd knap vierde in manche 2, Glenn Coldenhoff achtste.

In het bloedhete Teutschenthal kwamen de Nederlanders tot de tweede manche nauwelijks in het spel voor. De harde baan van Talkessel is niet de favoriete ondergrond voor de meeste Nederlandse crossers en dat was te zien. Toch dreef met name Calvin Vlaanderen boven in de tweede manche, waarin hij achter Jeremy Seewer, Tim Gajser en Jorge Prado knap vierde werd.

Diezelfde drie rijders gingen ook als één, twee en drie naar het podium. Na de eerste manche dominant te hebben gewonnen, had Gajser aan de tweede plaats voldoende om de eindzege te pakken voor Seewer en Prado, die profiteerde van het wegvallen van Pauls Jonass. De Let werd tweede in de eerste manche, maar ging vroeg in de fout in de tweede race.

Glenn Coldenhoff werd achtste in de tweede manche na een P10 in manche 1. Eindhovenaar Brian Bogers keerde na ziekte terug, maar was nog niet helemaal zichzelf. Twee keer eindigde hij ruim buiten de top-tien.

In de MX2-klasse keerde Kay de Wolf terug van een ongelukkige handblessure. De Eerselnaar was van plan om pas over twee weken in Indonesië weer te starten, maar wilde de GP in Duitsland als voorbereiding meenemen. Hij werd elfde, ver achter winnaar Thibault Benistant en Jago Geerts. Laatstgenoemde nam de WK-leiding over van Tom Vialle, die met een kapotte KTM uitviel. De Vlaming heeft nu acht punten voorsprong op Vialle.