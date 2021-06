Vladan Mijalkovic ook komend seizoen trainer van Dynamico

Sprinten op een EK zonder publiek blijft rare gewaarwor­ding: ‘Wel goede oefening voor de Spelen’

10 juni Het was wel even wennen voor paralympisch atlete Kimberly Alkemade (31): een bocht uitkomen op een 200 meter in totale stilte. Het EK liet de Bossche alvast even wennen om straks in Tokio op de Spelen te moeten presteren zonder familie, vrienden en met maar weinig mensen op de tribune.