Vlag gaat uit bij zaalvoetballers BE’79: eredivisie is een feit

De KNVB heeft een advies van bureau Hypercupe om de eredivisie met vier ploegen uit te breiden overgenomen. Naast BE’79 betekent het voorgenomen besluit dat ook Texel ’94, Leekster Eagles en ZVV Den Haag de stap naar de eredivisie maken.

BE’79 hikte de afgelopen jaren steeds tegen promotie aan maar liep die telkens mis door net geen kampioen te worden of voortijdig uitgeschakeld te worden in de play-offs. Het afgelopen seizoen was BE’79 oppermachtig in de eerste divisie B. Het stevende met een enorm grote voorsprong op de concurrentie af op de titel. Totdat de competitie door de coronacrisis gestaakt werd en besloten werd dat die ook niet meer hervat zou worden. Extra zuur voor BE’79 was bovendien dat de zo knap bereikte bekerfinale ook van het programma gehaald werd. De eindstrijd tegen eredivisionist Hovocubo in Topsportcentrum Rotterdam had naast het kampioensfeest het hoogtepunt van het seizoen moeten worden voor de Berkel-Enschotse formatie.

Dat de vlag nu toch uit kan, is ook voor technisch manager John Adriaansen een grote opluchting: ,,Ik heb vanmiddag contact gehad met de KNVB. Het moet nog officieel goedgekeurd worden, maar dat is een formaliteit.”

‘Wij wilden als club groeien’

Ook speler/coach Jeroen Hakkens (39) uit Eersel is in zijn nopjes met de zo vurig gewenste promotie: ,,Het is dik verdiend. Wij wilden als club groeien en hebben er sportief en financieel ook veel in geïnvesteerd. Het zou heel zuur zijn geweest als corona roet in het eten had gegooid. Ik twijfelde eerst nog over stoppen als speler maar als ik fit blijf, is de kans dat ik doorga nu zeker aanwezig. Verder hoop ik dat de selectie bij elkaar blijft en mogelijk nog wat wordt uitgebreid.”

Aanvoerder Piet Adams is in de zevende hemel: ,,Na drie seizoenen net niet, is het nu uiteindelijk toch zover: we horen bij de beste zaalvoetbalteams van Nederland. We gaan nu niet toeterend over de Heuvel maar als het over een tijdje weer kan, gaat dit zeker met een pilsje gevierd worden. Maakt niet uit wanneer, maar het gaat gebeuren. We hebben er zo lang naar toe gewerkt en nu het dan zo ver is, alle reden voor een feestje.”