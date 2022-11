Vlak voor de winterstop zit het MOP eindelijk een keertje mee: ‘Meedoen om play-offs is nog altijd ons doel’

DDW-spits Veerle Mariën droomt voorzich­tig over platte kar: ‘De zaaltitel ontbreekt nog steeds op mijn lijstje’

Nu deel één van de veldcompetitie in de topklasse achter de rug is, staan de speelsters van Doorzetten Doet Winnen (DDW) uit Hooge Mierde aan de vooravond van een nieuw korfbalavontuur in de zaal. De hamvraag: zal DDW erin slagen om net als vorig jaar de finale te bereiken? Zit er misschien nog méér in het vat? De beweeglijke spits en goaltjesdief Veerle Mariënc (26) lijkt samen met haar teamgenoten klaar te zijn voor het karwei.

11 november