664 kilometer

Vrijdag 29 maart begint Trappers de best-of-five tegen Selber Wölfe in Tilburg. Duel 2 is zondag 31 maart in Selb, dat 664 kilometer van TIlburg ligt, bij de Tsjechische grens. De derde wedstrijd is dinsdag 2 april in Tilburg. Een eventueel vierde duel vindt plaats op vrijdag 5 april in Selb, een vijfde duel op 7 april in Tilburg.