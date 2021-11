Volle buit voor Trappers na dubbelweekend in Erfurt

Samenvatting Den Bosch houdt nu wel stand in slotfase, mannen laten punten liggen

Twee goals in anderhalve minuut hebben de vrouwen van Den Bosch de zege bezorgd bij Amsterdam. Na een lastige eerste helft sloeg de landskampioen in het derde kwart razendsnel toe via Frédérique Matla en Lidewij Welten en hield het na de aansluitingstreffer stand: 1-2.

24 oktober