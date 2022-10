Volley Tilburg gaat volle bak voor de titel: ‘Wij gaan er alles aan doen’

Na vier seizoenen is Tim Swaan (31) teruggekeerd bij Volley Tilburg. Met die ploeg doet de Bredanaar dit seizoen weer een gooi naar het kampioenschap in de topdivisie.

Jullie zouden zaterdag tegen VCV jullie tweede competitieduel spelen. Maar dat ging niet door?

,,Nee, dat klopt, Heel vervelend. Want het was ook nog eens onze eerste thuiswedstrijd en wij hadden er veel zin in om voor eigen publiek te vlammen. Maar zij konden door blessures blijkbaar geen team op de been brengen. Beetje raar natuurlijk wel, want normaal gesproken haal je er dan spelers van lagere teams of de jeugd bij. En zeker na twee ellendige coronaseizoenen zou je toch denken dat iedereen veel zin heeft om weer te spelen. De afgelasting was voor ons heel teleurstellend.”

Twee weken terug wonnen jullie je eerste wedstrijd. Was je tevreden over die prestatie?

,,Dat was uit tegen Peelpush. We wonnen relatief eenvoudig met 1-3, maar hadden eigenlijk overtuigender moeten winnen. Maar voor een eerste wedstrijd was het acceptabel. De punten tellen en we hadden iets om op voort te borduren.”

De afgelopen vier seizoenen speelde je in België?

,,Ja, bij Vosselaar, ook op het één na hoogste niveau. Dat beviel heel goed. Alleen begon het drie tot vier keer in de week twee keer vijftig minuten in de auto zitten me wel op te breken. Volley Tilburg had me al een paar keer gevraagd om terug te komen. Eind vorig seizoen nam ik het besluit. Dat is een goede keuze geweest. Ik kende de club natuurlijk al. Het niveau is hier prima en het is altijd gezellig. Dat is precies wat ik belangrijk vind. De klik met mijn teamgenoten en de trainers was er ook snel; met sommigen speelde ik eerder al samen.”

Je bent 31. Voel je je al een beetje een routinier?

,,Ik doe al vanaf mijn zevende aan volleybal. Het zit in mijn systeem. Ik vind het spelletje nog steeds heel erg leuk. Mijn positie is ‘middenman’. Daar speel ik al sinds ik me kan herinneren. Ik hoop nog lang mee te kunnen. Daarvoor is het belangrijk om gezond en fit te blijven. Volleybal is niet de beste sport voor je lichaam, maar ik heb inmiddels geleerd om het spel beter te lezen. Je weet wat je kunt verwachten. De beleving wordt anders en dat werkt ook fysiek door. Heel blessuregevoelig ben ik gelukkig niet. Tijdens de coronacrisis scheurde ik wel mijn enkelbanden, maar er was dus genoeg tijd om te herstellen. Een geluk bij een ongeluk.”

De titelstrijd gaat dit seizoen weer tussen jullie en Sliedrecht Sport 2?

,,Dat is wel de verwachting. Zij hebben een aantal voormalige eredivisiespelers in hun team, maar wij gaan er alles aan doen om dit seizoen wel de titel voor hun neus weg te kapen. In februari staat de dubbele ontmoeting tegen Sliedrecht op het programma. Maar als wij het hen moeilijk willen gaan maken, zullen we eerst ook alle andere wedstrijden moeten winnen.”