Volley Tilburg wint de ‘niet zo beladen’ Brabantse derby tegen Donki Sjot: ‘Niemand praatte erover’

Geen derby-energie

Waar de sfeer in en rond de zaal alles weg heeft van een derby, is dit binnen de ploeg van Volley Tilburg-trainer Martijn Musters totaal niet het geval. ,,Niemand was er eigenlijk mee bezig. Voor de buitenwereld is dit ‘de Brabantse derby’, maar voor ons is dit gewoon een doodnormale wedstrijd. Tuurlijk is het lekker dat je hem wint, maar van ‘derby-energie’ was geen sprake.” Voor sommige spelers was het een weerzien met oude bekenden. ,,Dat gaf ons wél een extra drive om te winnen. Het volleybalwereldje is klein, en zeker als twee Brabantse clubs, kennen we elkaar goed.”