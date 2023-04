Volleyballers Volley Tilburg mogen zich nu ook amateurlandskampioen noemen

De volleyballers van Volley Tilburg mogen zich de eerste amateurkampioen van Nederland noemen. In Ede was de ploeg met 3-0 te sterk voor AVV Keistad (25-18, 25-21, 25-21).

Hoe voelt het om twee keer binnen drie weken kampioen te worden? Joeri Polman uit Budel weet daar sinds zaterdagmiddag het antwoord op. ,,Een beetje bizar”, vertelt de buitenaanvaller van Volley Tilburg op zondagochtend. Hij had een belangrijk aandeel in de ruime 3-0 overwinning op AVV Keistad, de Amersfoortse kampioen van de andere topdivisie.

Polman en zijn teamgenoten hoeven zich daardoor niet meer uitsluitend de trotse kampioen van de topdivisie B te noemen, het hoogste amateurniveau van Nederland. De nieuwe kampioensschaal bevestigt hun nieuwste aanspreektitel: amateurlandskampioen 2023.

Finale laat aangekondigd

Het is dit jaar voor het eerst dat de kampioenen uit de topdivisies A en B onderling uitmaken welke ploeg zich tot amateurlandskampioen zou kronen. De teams uit de twee competities komen elkaar normaal gesproken niet zomaar tegen. Die nieuwe finale werd overigens pas laat in het seizoen aangekondigd, vertelt Polman. ,,We kregen het een maand voor het einde van de competitie te horen, vrij last minute.”

Een bijzondere kans op tweevoudig succes, maar na een slopend seizoen wilden de Tilburgse volleyballers vooral een beetje kunnen uitrusten. De titel was al binnen, eindelijk waren ze de grote rivaal Sliedrecht-2 te slim af. Daarbij: veel spelers hadden last gekregen van allerlei pijntjes. ,,Het had op zich wel klaar mogen zijn”, vertelt Polman.

Quote Het is heel fijn om het dan winnend af te sluiten. Anders was het seizoen als een nachtkaars uitgegaan Joeri Polman, Volley Tilburg

Toch bleek deze finale uiteindelijk een flinke boost voor het groepsvertrouwen. ,,We speelden dit seizoen ons beste volleybal, maar verloren drie van de laatste vier wedstrijden.” Ook tegen een laagvlieger als Zaanstad liep de ploeg tegen een nederlaag aan. ,,Het is heel fijn om het dan winnend af te sluiten. Anders was het seizoen als een nachtkaars uitgegaan.”

Soms behelpen

Trainer Martijn Musters bevestigt dat het door die blessures soms ‘behelpen’ was tijdens de laatste voorbereidingen. Een paar belangrijke spelers waren daardoor afwezig. Het is bovendien ook wel een beetje gek: een felbegeerd kampioenschap vieren, met in het achterhoofd de gedachte dat je gauw daarna een nieuwe titel kan winnen - of mislopen. ,,Dat de spelers zich zo hebben kunnen opladen voor deze wedstrijd, is supergaaf. Op dat gevoel kun je niet trainen, dat moeten ze echt zelf meenemen.”

Voor Musters telt aan het eind van de rit maar één ding het meest: het winnen van de topdivisie. ,,De afgelopen jaren was er een concurrentiestrijd met Sliedrecht-2", legt hij uit. Een dergelijke rivaliteit tussen Volley Tilburg en de kampioen van de andere competitie is er simpelweg niet. ,,Deze wedstrijd is nog nooit eerder gespeeld, en heeft daardoor minder waarde.”

Niettemin is Musters trots op zijn spelers, die hij na vier jaar coachen gaat verlaten met een unieke dubbelslag. ,,Een heel mooie afsluiting van het seizoen.”