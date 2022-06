Voor Bart van der Horst is landskampioen worden alles of niets: ‘Met Attacus kampioen van Nederland worden zou prachtig zijn’

Eerst moet zaterdag om 15.00 uur in eigen huis Dreamfields Dolphins worden verslagen in de halve finale. Dan wacht maandag in Rijswijk de winnaar van de andere halve finale van de play-offs tussen Lokomotief en Noordkop/Suns. Alle ploegen spelen in de promotiedivisie; het hoogste amateurniveau van Nederland. Attacus gaat de finaleronde in als nummer twee en maakt dus een goede kans op de landstitel.

De praktijk kan nog wel eens wat hoofdbrekers opleveren voor de ambitieuze basketbalploeg van coach Paul van Asseldonk. Zo zijn de wedstrijden binnen drie dagen en heeft Attacus alleen morgen om zich voor te bereiden op de eventuele finalepot. Bovendien is de finale in Rijswijk, in de sporthal van Lokomotief, dat eerder dit seizoen met 86-64 won van de mannen uit Veghel.

Alles of niets

,,Het is voor mij persoonlijk gigantisch belangrijk dat we amateurkampioen van Nederland worden”, zegt Eindhovenaar Van der Horst. De 1.96 meter lange center kwam acht jaar geleden naar Attacus. Het team was een paar jaar op rij dicht bij promotie naar de promotiedivisie, in 2020 lukte dat eindelijk. ,,Ik ga in augustus vijf maanden reizen en verwacht dat een man of vijf, zes aan het einde van het seizoen stopt. Het is dus een beetje alles of niets voor ons.”

Quote We zijn zó sterk dat onze plek in de play-offs me ook weer niets verbaast

Bart van der Horst (31)

Dreamfields Dolphins staat vierde in de competitie. Onderschatting is dodelijk, maar dat team moet worden verslagen. Daarna komt het dus aan op de wedstrijd tegen Lokomotief of Noordkop/Suns, die maandag om 19.30 uur wordt gespeeld. Lokomotief uit Rijswijk verloor dit seizoen net als Attacus, dat een duel minder speelde, slechts twee keer. ,,We zullen zondag tactisch trainen als we de finale spelen en dan klaar zijn voor de laatste wedstrijd”, vertelt Van der Horst.

Veteraan

Het competitieseizoen verliep zeer succesvol voor Attacus. Ook al haakten liefst vijf spelers tussentijds af. Daardoor moest onder meer good-old Willem Koolmees (inmiddels veertig jaar) van stal worden gehaald. En ook Vincent Nguyen, professional basketballer uit Vietnam, kwam in januari het team versterken. ,,We zijn zó sterk dat onze plek in de play-offs me ook weer niets verbaast”, meent Van der Horst.

Over het duel met Dreamfields Dolphins is Van der Horst zelf kort: ,,We zijn zo gedreven en hebben afgelopen seizoenen zo hard gewerkt, dat we geen steken laten vallen.” Wordt het een finale tegen Lokomotief dan is het andere koek. ,,We moeten zorgen dat we beter voorbereid zijn op die wedstrijd dan zij. We willen hen verrassen.”

Als Attacus kampioen wordt, promoveert het team niet naar de eredivisie. ,,Zo werkt dat niet. Spelen in de eredivisie kost veel geld en dat hebben wij helemaal niet. We streven naar het hoogst haalbare voor ons. Kampioen van Nederland worden, zou prachtig zijn.”