Voor Espen Klomp begint het seizoen nu pas: ‘Ik moet mezelf laten zien’

Espen Klomp begon met handbal bij PSV in Eindhoven. ,,Mijn oudere zus Kalia speelde daar ook al, dus dat was logisch. Zij is inmiddels actief in de Zweedse tweede divisie. En nee: onze namen zijn misschien wel Scandinavisch, maar we zijn gewoon Nederlands.” Nadat zijn team bij PSV uit elkaar viel vertrok Klomp naar Bevo waar hij tot zijn 16de in de jeugddivisie speelde. Inmiddels is de middenopbouwer bij Tachos bezig aan alweer zijn derde seniorenseizoen.

Klomp kijkt met veel genoegen terug op het kampioensjaar in de eredivisie: ,,Dat was één groot feest. Alles viel op zijn plek. Mijn eigen bijdrage was bescheiden. Dat is soms lastig en slikken, maar ik heb uiteindelijk wel de nodige speeltijd gekregen. Het kampioenschap was een echte teamprestatie. Zo voelt het ook. Maar als jonge speler wil je natuurlijk altijd meer. Door de zware blessure van Joep Voermans (de rest van het seizoen uitgeschakeld vanwege een gescheurde kruisband, red.) zitten we momenteel krap in de middenopbouwers. Dus nu moet en kan ik mezelf extra laten zien.”

Klomp heeft er alles voor over om de absolute handbaltop te bereiken. Doordeweeks verblijft de psychologiestudent daarom met zijn teamgenoten Milan van der Bruggen en Tido Bierkens op de Handbal Academie van Papendal. De talentvolle Helmonder zit normaal gesproken ook bij Oranje onder 18 maar in de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen raakte hij geblesseerd: ,,Ik viel lelijk en brak daarbij een botje in mijn hand. Daardoor miste ik deze zomer het EK en dus ook vrijwel de hele eerste seizoenshelft. Dat was balen. Ik zat 2,5 maanden in het gips. Daarna volgde de revalidatie. Maar nu kan ik gelukkig weer spelen. Dat voelt goed en het gaat ook lekker.”

Op het juiste moment pieken

Dit seizoen is echter andere koek voor Tachos. Elf wedstrijden leverden tien nederlagen en één winstpartij op. Toevallig was die winstpartij de eerste wedstrijd waarin Klomp weer meedeed. ,,We zijn niet zo bezig met winst of verlies. Het belangrijkste is dat we als team stappen maken. Elke wedstrijd beter worden en zorgen dat we ook volgend seizoen nog in de BeNe-League spelen. Dat wordt pas later in het seizoen in de NL-League beslist. Tot die tijd moeten we blijven bouwen en onszelf ontwikkelen om dan op het juiste moment op ons sterkst te zijn.”

Zaterdag speelt Tachos vanaf 20.00 uur thuis in sporthal De Slagen tegen Hubo Handbal. De BeNe-League is dan precies op de helft en begint aan de terugronde. In de openingswedstrijd in België gingen de Waalwijkers met forse cijfers onderuit. Klomp daarover: ,,Dat willen we rechtzetten, dus daar gaan we vol voor. Of we gaan winnen weet ik niet, maar het is in ieder geval een mooi meetmoment.”