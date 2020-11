Voor het eerst sinds 1989 naar een EK? Het kan nog voor de Orange Lions: ‘Basketbal op de kaart zetten’

Nee, Jill Bettonvil (28) en Chatilla van Grinsven (29) hadden met veel rekening gehouden, maar niet met een 84-64 nederlaag tegen Slowakije in de ‘eigen’ Sporthallen Zuid. Een domper voor de Brabantse Orange Lions, zeker omdat de eerste EK-deelname sinds 1989 (!) bij een overwinning wel heel dicht bij was gekomen. Maar, klinkt het ook bij Bettonvill en Van Grinsven: er is nog altijd niets verloren. Vanavond winnen van Hongarije en volgend jaar van Slowakije en de kans is groot dat de Lions alsnog historie schrijven. Want voor die historie doen de twee het.