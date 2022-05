Voor hockeysters Den Bosch blijkt Oranje-Rood een goede test: ‘Ook dat is een team dat voor elke meter vecht’

Voor Den Bosch, al verzekerd van de eerste plaats, stond enkel de eer op het spel. ,,Uiteindelijk hoeft het niet, maar wil je deze wedstrijd gewoon winnen. In de aanloop naar donderdag toe is het belangrijk om te kijken waar wij staan. En om aan te staan. Dat hebben we in de eerste helft totaal niet laten zien. We begonnen niet scherp, waren te afwachtend en Oranje-Rood zat er echt bovenop. Je zag aan hen dat ze wilden winnen, dat ontbrak bij ons een beetje”, zegt Burg in Eindhoven.

Den Bosch won afgelopen donderdagavond de Gold Cup, maar die extra wedstrijd was geen reden voor de mindere dag. Burg: ,,Dat mag niks uitmaken qua vechtlust en de wil om te winnen. Natuurlijk brengt zo’n beker euforie met zich mee, maar we hebben geen feestje gevierd, gewoon vrijdag weer getraind.”

Goede les richting HDM

Lisa Post zette Oranje-Rood al in de tweede minuut met een rake strafcorner linksonder op voorsprong. Via Rosa Fernig kwam Den Bosch eveneens vanaf kopcirkel op gelijke hoogte. Sian Keil, oud-spits van Den Bosch, maakte vlak voor rust een veldgoal: 2-1. ,,Na rust deden we het een stuk beter”, aldus Burg. Laura Nunnink, Eindhovense en kind van OR, juichte ingetogen bij haar 2-2 voor Den Bosch. Burg tekende voor de 2-3 eindstand. ,,We hebben laten zien dat we kunnen vechten. Oranje-Rood zat er elke keer met een stick bij, en dan gaat het niet op zeventig procent. Gelukkig trekken we 'm over de streep, anders gaan we met een rotgevoel de play-offs. Het was een goede les richting HDM. Ook dat is een team dat voor elke meter vecht, zij hebben ook niets te verliezen tegen Den Bosch.”

Het verschil met Oranje-Rood, dat als nummer elf play-outs gaat spelen en daarin mogelijk op HC Tilburg stuit, was zondag veel minder groot dan de ranglijst aangeeft. ,,We hadden het er in de kleedkamer net even over”, vertelt Burg. ,,Als Oranje-Rood speelt zoals het vandaag tegen ons gedaan heeft, met druk op de bal en fel in de duels, dan vind ik dat ze op dit niveau thuishoren. Ik ben heel benieuwd of ze het redden.”

Zonder Oranje-Rood of Tilburg is Den Bosch de meest zuidelijk én oostelijk gelegen plaats met een hoofdklasseteam bij de vrouwen. ,,Ik zou het wel leuk vinden als er nog een Brabantse club in de hoofdklasse blijft of komt.”

Oranje-Rood - HC Den Bosch 2-3: 2. Post 1-0 (sc), 18. Fernig 1-1 (sc), 34. Keil 2-1, 40. Nunnink 2-2, 57. Burg 2-3.

Uitslagen hoofdklasse: SCHC - Kampong 3-0, Victoria - Bloemendaal 0-4, HGC - Pinoké 3-1, Klein Zwitserland - HDM 1-1, Amsterdam - Hurley 1-3.

Eindstand seizoen 2021-2022: 1. HC Den Bosch 22-59*, 2. SCHC 22-54*, 3. Amsterdam 22-39*, 4. HDM 22-36*, 5. Pinoké 22-31, 6. HGC 22-30, 7. Hurley 22-29, 8. Kampong 22-20, 9. Bloemendaal 22-20, 10. Klein Zwitserland 22-20**, 11. Oranje-Rood 22-16**, 12. Victoria 22-12***

* = play-offs om landskampioenschap ** = play-outs om handhaving, *** gedegradeerd naar promotieklasse