Voor The Dukes kan seizoen al snel verloren zijn: ‘Één misstap is al fataal’

Drie wedstrijden kunnen het seizoen maken of breken voor rugbyvereniging The Dukes uit Den Bosch in de ereklasse. Vanwege een andere competitieopzet (zie kader) kun je je in recordtempo plaatsen voor de kampioensgroep. Dat lukte de Bosschenaren vorig seizoen in de oude opzet nog wel, maar of dat in de nieuwe weer gaat lukken is de vraag. ,,Één misstap is al fataal”, verwacht Dukes-speler Mitchel Tiemessen.