Voorlopig nog één duel van Tilburg Trappers geschrapt na positieve coronatest

De uitwedstrijd die de ijshockeyers van Tilburg Trappers vrijdagavond zouden spelen bij Saale Bulls Halle, is van de agenda gehaald. Dat is het gevolg van een positieve coronatest bij een speler van de Tilburgse ploeg afgelopen zondag.

In aanloop naar het thuisduel met Diez Limburg testte een speler van Trappers toen positief bij de sneltest. Daarop werd die wedstrijd geschrapt. De tegenstander was al in Tilburg en heeft een training afgewerkt op de ijsbaan. Later bleek de pcr-test van de speler ook positief.

Geen klachten

De betreffende speler, die geen gezondheidsklachten heeft, is in quarantaine gegaan. Voor de overige spelers werd dat vooralsnog niet nodig geacht. Dinsdag worden spelers en stafleden weer getest voordat er wordt getraind. ,,Ook als dan iedereen negatief test, gaat de wedstrijd van vrijdag in Halle uit voorzorg niet door”, vertelt algemeen directeur Ruud van Baast van Trappers.

Verplaatst

De daaropvolgende wedstrijd, thuis tegen Crocodiles Hamburg, zou op dinsdag 16 maart worden afgewerkt in Tilburg. Van Baast: ,,Dan is de periode van tien dagen nog net niet voorbij en daarom hebben we in overleg besloten om dat duel naar woensdag te verplaatsen. Nogmaals: als er in de tussentijd tenminste geen andere positieve tests zijn geweest.”

Oberliga

Trappers komt sinds ruim vijf jaar uit in de Duitse Oberliga. Die competitie is dit jaar ondanks het coronavirus gewoon doorgegaan, zonder publiek. Bij enkele ploegen zijn er corona-uitbraken geweest, waardoor sommige teams nog een aantal wedstrijden moeten inhalen. Het is voor Trappers de eerste keer dat het nu met een coronageval in de eigen gelederen te maken krijgt.