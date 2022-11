Voormalig wereldkampioen veldrijden Henk Baars kijkt nog vaak even naar rechts: ‘Als een trein de skiheuvel op’

column Bij Merlijn zijn nog geen actievoer­ders tegen het WK opgestaan, waar is de militante clubgeest van eind 1980 gebleven?

Het blijft vooralsnog een eenzame actie van de voetballers van TOP Oss. Op hun shirts en met een spandoek vroegen ze vorig weekeinde aandacht voor de uitbuiting van arbeidsmigranten en mensenrechtenschendingen in Qatar. De aandacht was gering. Geen enkele club of speler volgde het voorbeeld uit de kelder van de Keuken Kampioen Divisie.

12 november