Voornemen Van der Giessen: geen tranen meer voor de camera

Zijn meeleven met de Nederlandse darters bereikte vorig jaar een climax na de door Michael van Gerwen gewonnen WK-finale. Darter en verslaggever stonden geëmotioneerd voor de camera. Van der Giessen schaamt zich er niet voor. ,,Maar ik heb me voorgenomen te proberen zoiets niet meer te laten gebeuren. Hoe het kwam? Er viel het een en ander samen. Michael had het hele jaar voor dat WK alles gewonnen wat er te winnen viel. En hij werd niet eens genomineerd voor sportman van het jaar in Nederland. Dat vond ik zo onterecht. Michael was na die gewonnen finale zelf heel emotioneel. Hij pakte mij stevig vast toen hij van het podium kwam; het was alsof die emoties van hem naar mij stroomden. Ik kreeg een brok in mijn keel en toen moesten we live de zender op. Stonden we daar allebei met tranen... Ik heb nadien heel veel positieve reacties gehad. Alleen sommige collega's zetten er vraagtekens bij. Maar het was geen keuze. Het overkwam me."