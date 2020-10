Vos kijkt uit naar Ronde van Vlaanderen: ‘Niet realistisch om te denken dat je elke week kunt winnen’

Op weg naar haar zoveelste coronatest stelt Marianne Vos (33) gevat vast dat ook die tegenwoordig deel uit maken van het ‘bijna’ dagelijkse ritueel van een wielrenner. ,,Ik weet niet hoeveel ik er al heb gevat. Heel veel in ieder geval.” Het ritje richting de vaste testlocatie van haar ploeg in Deventer hoort bij de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik hoor geen andere geluiden dan dat die doorgaat”, zegt het boegbeeld van CCC Liv over de kans dat Vlaanderens Mooiste zondag ook daadwerkelijk van start gaat. ,,Het blijft gek als je iedere dag nog niet zeker bent of iets doorgaat. Ook dat is voor ons een beetje de nieuwe realiteit.”