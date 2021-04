Vrees voor hersenschudding Trappers-forward Reno de Hondt

Trap­pers-coach Bo Subr is benieuwd naar het niveau van zijn ploeg na corona-stop

8 april De eerste ronde in de play-offs in de Duitse Oberliga was nog nooit een heel lastige hobbel voor Trappers, maar volgens coach Bo Subr is vrijdagavond waakzaamheid geboden tegen Black Dragons Erfurt. Ook al omdat het er dit keer niet in een format van best-of-five, maar van best-of-three wordt gespeeld.