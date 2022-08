Vriendschappelijk? Vier spelers voortijdig naar de kleedkamer bij oefenduel Trappers

Het was een oefenduel, maar de vonken vlogen er af bij Tilburg Trappers tegen Kassel Huskies gisteravond. Nieuwkomer Connor Sills scoorde voor de thuisploeg, maar moest ook voortijdig gaan douchen na een heftige knokpartij. Hij was niet de enige...

Darren Mieszkowski was in de vierde minuut de maker van de eerste treffer op Stappegoor in het nieuwe ijshockeyseizoen. Tot onvrede van de circa 1500 toeschouwers betrof het een speler van de gasten van Kassel Huskies, waar oud-Trappers-coach Bo Subr de scepter zwaait.

Halverwege de wedstrijd verving coach Doug Mason doelman Ruud Leeuwesteijn - die een aantal prima reddingen had - door de Canadese goalie met Nederlands paspoort, Cedric Andree. die direct liet zijn waarom Mason hem omschreef als ‘kat in de goal’.

Robbertje vechten

De liefhebbers van een goede knokpartij kwamen ook direct aan hun trekken. Connor Sills - die halverwege de tweede periode de 1-1 had gemaakt - liet zich niet lang daarna verleiden tot een pittig robbertje vechten met Hans Detsch van Huskies. Beiden konden daarna voortijdig gaan douchen; Detsch met een Game Misconduct en Sills met een Match Penalty.

Volledig scherm Het ging hard tegen hard tussen Connor Sills (links) en Hans Detsch. © Pix4Profs / Jules van Iperen

De bezoekers, die een niveau hoger competitie spelen dan Trappers, gingen na de gelijkmaker nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong. Maar aangemoedigd door het thuispubliek hield de ploeg van Doug Mason lang stand.

Volledig scherm Connor Sills gaat met een licht beschadigd gezicht naar de kant na zijn knokpartij. Hij mocht - net als zijn opponent - niet meer terugkeren op het ijs. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Vlam in de pan

Ook in de derde periode sloeg de vlam nog een paar keer flink in de pan. Van een vriendschappelijk duel was absoluut geen sprake. Het was alsof er een kampioenschap op het spel stond. Darren Mieszkowski (Huskies) en Wouter Sars (Trappers) werden in de slotfase na vechten met een Game Misconduct naar de kleedkamer gestuurd. Sars kreeg vanwege boarding vijf minuten extra straf. De manmeersituatie die daardoor ontstond, werd door Huskies uitgebuit. In powerplay maakten zij de 1-2. Het was Tomas Sykora die de trekker overhaalde. Ondanks de nipte nederlaag hadden de Trappers-fans een applaus over voor hun ploeg, die zich toch kranig had geweerd.

Dinslaken

Nadat Trappers twee oefenwedstrijden (uit en thuis) tegen Regionalligaploeg Dinslaken Kobras van komende week geannuleerd zag worden door de tegenstander, moest het bijna nóg een duel in de voorbereiding schrappen. Op 9 september had Fuchse Duisburg bij nader inzien toch geen ijstijd in de eigen hal, maar er wordt nu uitgeweken naar... Dinslaken. Dat is de eerstevolgende wedstrijd voor Trappers, dat twee dagen later, op zondag 11 september, tijdens de open dag van de club in eigen hal tegen Herner EV speelt. Voor de afgelaste duels met Dinslaken zijn geen vervangende tegenstanders geregeld. Coach Doug Mason grijpt de gelegenheid aan om teambuildingsactiviteiten te doen.

De competitie in de Oberliga Nord begint voor Trappers op vrijdag 23 september met een thuiswedstrijd tegen Herforder EV.

Tilburg Trappers - Kassel Huskies 1-2 (0-1, 1-0, 0-1). Scoreverloop: 4. Mieszkowski 0-1, 31. Sills 1-1, 57. Sykora 1-2 (pp).

Volledig scherm Oud-Trappers-coach Bo Subr (nu Kassel Huskies) en de nieuwe Trappers-coach Doug Mason (rechts). © BD/MVP