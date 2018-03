Vrieskou zit HC Den Bosch en HC Tilburg opnieuw dwars

De Korfrakkers wint da­mes­korf­bal­fi­na­le, emotionele Van de Ven neemt afscheid

10:29 De dameskorfbalfinale tussen Be Quick en De Korfrakkers is zaterdag geëindigd in 12-16 (5-10). In Eindhoven trok de ploeg uit Erp aan het langste eind. Monique van de Ven nam geëmotioneerd afscheid.