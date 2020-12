Vrijdagwedstrijd Trappers gaat niet door: corona bij tegenstander Hamm

Het duel met Eisbären zou de eerste officiële thuiswedstrijd worden dit seizoen voor Trappers, die in Nederland geen wedstrijden mogen afwerken vanwege de coronaregels. Tot dusverre werden alle thuisduels ‘omgedraaid’ en die tegenstanders komen later nog naar Tilburg. Vanaf nu speelt de ploeg van coach Bo Subr z'n thuisduels in Duitsland. De eerste had dus de ontmoeting met Eisbären moeten zijn en die zou in Herne worden afgewerkt. Zondag (6 december) is ‘thuisduel’ nummer 2 voor Trappers in Hannover tegen Hannover Indians. Die gaat wel door.