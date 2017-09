Vrouwen Den Bosch na briljante eerste helft ruim langs Groningen

Het was een fijne eerste thuiswedstrijd voor de Bosschenaren. Om Lieke Hulsen weer te zien hockeyen op het eigen Bossche sportpark was voor veel aanwezige toeschouwers een welbekend plaatje, maar er moest even in het geheugen getast worden wanneer dit voor het laatst was. Hulsen stelde alles behalve teleur en trakteerde het gekomen publiek op 2 prima treffers.