Vrouwen van HC Den Bosch winnen ook tweede duel van het weekend

Zijspancou­reur Ijen Kops wil redden wat er nog te redden valt van het crosssei­zoen

13 september Schaijk heeft een rijke traditie in de zijspancross. Toch besloot Ijen Kops zijn bakkenist van ver te halen. De Engelsman Paul Horton is nu zijn sidekick. ,,Dit is een klasse hoger."