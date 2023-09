Vrouwen van Were Di laten in seizoensouverture winst glippen: ‘Hopelijk is dit een les voor de komende weken’

De hockeysters van Were Di hadden het er even moeilijk mee, kort na afloop van de thuiswedstrijd tegen Helmond. De eerste competitiezege in de overgangsklasse leek gistermiddag aanstaande. Maar in de slotfase gaf de Tilburgse formatie, die de afgelopen jaren met wisselend succes in de promotieklasse acteerde, de winst domweg uit handen: 2-2.

In het eerste kwart was er voor de thuisploeg, die ondanks de tropische omstandigheden gretig van start ging, nog geen vuiltje aan de lucht. Er was meteen sprake van een overwicht, wat resulteerde in twee snelle goals. De eerste kwam al in de zesde minuut tot stand. Na een mislukte strafcorner van Helmond counterde Were Di op uiterst effectieve wijze. Eva Haanen verdedigde uit en speelde de bal vervolgens strak op Tinke van Gestel. De spits schoof het projectiel onmiddellijk door naar haar collega Aafke Schrievers die de vrijstaande Nina Copal op haar wenken bediende.

Gigantisch balen. We hebben de afgelopen periode keihard getraind, en dan gebeurt er dit. Aafke Schrievers, Were Di

„Met een snoeiharde one-touch, dus zonder balaanname, gaf ik de keepster van Helmond het nakijken. Eentje uit het boekje! Dit soort situaties zijn immers al vaak genoeg aan bod geweest tijdens de training. Ik sprong uiteraard een gat in de lucht. Want als je meteen in de openingswedstrijd scoort, dan is dat lekker. Zoiets geeft een bijzonder goed gevoel, zeker als je spits bent”, sprak Copal (19) kort na het duel.

Amper tien minuten later verdubbelde Anouk Gommers de voorsprong door een strafcorner te verzilveren. Een onoplettendheidje in de defensie vormde vier minuten later de inleiding van de eerste tegentreffer van het seizoen.

Net geen derde goal

In de tweede helft ging Were Di, dat bij vlagen dominant was, serieus op jacht naar de derde goal. „Op een gegeven moment rook ik opnieuw mijn kans. In een split second besloot ik de bal af te geven aan Sophie (Kuiper, red.) die er nóg iets beter voor stond. Een stick van de tegenstander doorkruiste helaas mijn plan”, aldus Copal.

Een minuut voor het laatste fluitsignaal riep Were Di het noodlot over zich af. Van Gestel ontving een (discutabele) groene prent, die eigenlijk bestemd was voor Dot van Dijck. In een overtalsituatie produceerde Helmond tegen de verhoudingen in alsnog de gelijkmaker.

„Gigantisch balen. We hebben de afgelopen periode keihard getraind, en dan gebeurt er dit. Hopelijk is dit een les voor de komende weken. We dienen nóg scherper te zijn, en de concentratie vast te houden tot en met de allerlaatste seconde”, analyseerde Schrievers. „Ons doel is zo spoedig mogelijk terug te keren naar de promotieklasse. In vergelijking met vorig seizoen zijn we in kwalitatief opzicht nauwelijks achteruit gegaan, waardoor het vertrouwen op een goede afloop groot is.”

