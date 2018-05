Vughtse hockeybroers prolongeren landstitel met Kampong

Olympia’89/DOS’80 kan stunt niet voltooien

19 mei De handballers van Olympia’89/DOS’80 zijn er niet in geslaagd om te promoveren naar de eredivisie. In de finale van de nacompetitie wonnen de Ossenaren vorige week thuis nog met 25-24 van Aristos, maar in Amsterdam waren de Noord-Hollanders te sterk: 30-19. Halverwege was de stand al 17-9.