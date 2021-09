Waardering te over bij DDW/SDO: ‘Snel en efficiënt korfbal, dat is wat ik wil zien’

amateurbijlageRobin van Baalen (29) voelt bij korfbalclub DDW/SDO uit Hooge en Lage Mierde eindelijk de waardering waar hij al een tijdje naar op zoek is. De voormalig assistent-trainer is bij de topklasser gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij wil na afgelopen ‘coronaseizoen’ met zijn vrouwenploeg eindelijk weer vlammen.

Van Baalen is bij DDW/SDO de opvolger van Tjeerd Kooiman die daar vier seizoenen actief was, eerst als assistent-trainer en later als hoofdcoach. ,,Ik bewandel nu dezelfde weg, al heb ik hier als assistent door corona maar een half seizoen meegemaakt. Aan spelen in de zaal kwamen we niet eens meer toe. Tjeerd en ik zijn goede vrienden. Hij gaat zich nu volledig focussen op het coachen van zijn andere team: de gemengde ploeg van DSC in Eindhoven. Voor mij is dit na het trainen van wat jeugdteams een mooie kans om te debuteren als hoofdcoach bij een vrouwenploeg en dan ook nog in de topklasse. De club wilde graag met mij door. Ik ken de ploeg en heb een goede band met de speelsters.”

Quote Ook in het vrouwen­korf­bal zie je steeds meer ploegen die van het statische spelletje afstappen Robin van Baalen (29)

Jan Knollema is aan de technische staf toegevoegd. ,,Op papier ben ik de eindverantwoordelijke en is Jan assistent-trainer, maar we gaan het gewoon samen doen. Ik ken Jan van DSC. Hij beschikt over veel ervaring en dat is op dit niveau ook erg belangrijk", aldus Van Baalen.

Concurrentie te groot

Van Baalen speelde zelf tot zijn 23ste nog serieus competitie bij DSC. ,,In de jeugd deed ik dat altijd op het hoogste niveau. Bij de junioren zelfs als aanvoerder. Maar uiteindelijk heb ik het eerste seniorenteam niet gehaald. De concurrentie was simpelweg te groot; er waren altijd spelers die beter waren. Daarna speelde ik nog een tijdje in een vriendenteam.”

Al snel bleek dat Van Baalen toch meer wilde. Hij besloot te gaan fluiten. ,,Dat ging als een trein. Ik bleek er talent voor te hebben. Al snel floot ik op hoog niveau. Maar ik haalde er te weinig voldoening uit. Het kostte ook veel tijd, want je reist heel Nederland door. Ik kreeg er voor mijn gevoel simpelweg te weinig voor terug.”

Als coach wil Van Baalen het dynamische spel dat DDW/SDO nastreeft, verder perfectioneren. ,,Bij het gemengd korfbal is het korfbal door die spelopvatting nog veel leuker geworden om naar te kijken. Ook in het vrouwenkorfbal zie je steeds meer ploegen die van het statische spelletje afstappen. Snel en efficiënt korfbal: dat is wat ik wil blijven zien bij DDW/SDO.”

Volledig scherm Het trainersduo van DDW/SDO Robin van Baalen (links) en Jan Knollema. © Pix4Profs / Jules van Iperen