Wanroijnaar Heijnen grijpt na indrukwekkende race nét naast medaille

De Brabander, opgegroeid in Oeffelt, reed in München een stabiel en attent omnium, dat uit vier onderdelen bestaat. Hij werd vijfde op de scratch (pelotonsprint), achtste in de temporace (sprint in elke ronde) en zesde in de afvalrace (waarbij de hekkensluiter elke ronde de race moet verlaten). In het derde onderdeel toonde Heijnen al zijn potentie, door veelvuldig buitenom op te schuiven en op het juiste moment van voren te zitten.