Wasvrouw Rieke Dirks van Roef! ‘Ik heb het een keer onder de douche geprobeerd schoon te spuiten’

En die klus viel haar nog behoorlijk tegen. De wasserij op de camping was out of order, dus Dirks moest eerst op zoek naar een wasserette. ,,Het was heel veel werk en ik had relatief weinig tijd. Soms was een wedstrijd pas ’s avonds laat afgelopen en moesten ze de volgende ochtend alweer spelen. Dan had ik geen tijd om voor te weken, terwijl dat wel moet omdat ze met witte broeken slidings maken op gravel. Ik heb het een keer onder de douche geprobeerd schoon te spuiten, maar de waterdruk op die koppen was veel te laag”, zegt Dirks. Lachend: ,,Het rook fris, maar de witte pakken waren gewoon oranje aan het einde van de week.”