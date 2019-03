Wat bekervoetbal los kan maken, hebben we in Tilburg mogen beleven

Twee treffers in tien seconden (!) helpen Trappers in absolute slotfase voorbij Saale Bulls Halle

1 maart De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben vrijdagavond in eigen hal ternauwernood weten te winnen van Saale Bulls Halle (4-3), dat woensdag in Duitsland nog te sterk was voor de ploeg van Bo Subr.