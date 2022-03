Wat moet HC Den Bosch nu er drie topspelers vertrekken? 'Niemand is onvervangbaar’

Het is vaste prik in hockeyland: in de weken na de winterstop zijn er altijd wel een paar verrassende transfers te melden. Normaal gesproken blijft het in die periode rustig rond HC Den Bosch, maar dit jaar is er plots reuring. Bestuurslid tophockey Vera Vorstenbosch begrijpt dat het aanstaande vertrek Lidewij Welten (31, Kampong), Margot van Geffen (32, HGC) en Marloes Keetels (28, stopt) vragen oproept bij de buitenwacht. Maar paniek? Nee, daarvan lijkt geen sprake aan de Oosterplas.