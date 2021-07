Wat Trappers niet mag, doet coach Bo Subr wel: promoveren. ‘Ik neem veel mooie herinneringen mee’

Gajser loopt uit op Herlings, Cairoli wint GP

27 juni Tony Cairoli heeft de MXGP van Groot-Brittannië gewonnen. De 35-jarige Italiaan werd derde in de tweede manche, wat na zijn zege in de eerste race ruim voldoende was om de dagzege te pakken. Tim Gajser won de tweede manche en liep uit op Jeffrey Herlings in de WK-stand. De Nederlander nam genoegen met de vierde stek.