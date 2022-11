Waterpoloster Pleun de Groot geniet met volle teugen bij Arethusa

Ze kreeg in 2019 een heupprothese, het zou het einde van haar waterpolocarrière betekenen. Niets bleek minder waar: de doorgaans positief gestemde midvoor Pleun de Groot(20) is momenteel een van de steunpilaren bij Arethusa dat afgelopen seizoen naar de eerste divisie promoveerde. Na zeven competitieduels bungelt de Osse formatie in de onderste regionen, maar de lol is er niet minder om.

Is het niveauverschil groot in vergelijking met de tweede divisie?

„Dat kun je wel zeggen ja. Het spel is over het algemeen een stuk sneller en technischer. We zijn tot nu toe flink met de neus op de feiten gedrukt. Met name in het vierde part misten we diverse keren wat scherpte en koelbloedigheid. En misschien ook wel doorzettingsvermogen. Zo zijn we tegen BZC Brandenburg en Swoll betrekkelijk kansloos de boot ingegaan. In het duel met ZV Utrecht, een andere promovendus, hadden we halverwege nog een voorsprong te pakken, maar ging het alsnog mis. Van onze rechtstreekse concurrent OZ&PC wonnen we wel, zij het heel nipt. Chaneequa Kocken maakte toen de winnende goal.”

Wie is bij jullie in de regel de goaltjesdief?

„Dat is héél verschillend. In de competitie ben ik op dit moment topscorer met 19 treffers. Britt Parijs, die evenals onze keepster Geesje van Osch nieuw is bij Arethusa, heeft er 14 gemaakt. Simone Lucas, onze huidige captain, staat op 13; in de verloren bekerwedstrijd tegen ZVVS voegde ze er trouwens stiekem nog vier toe aan haar totaal.”

Zo, dan ben je toch behoorlijk doelgericht...

„Normaal gesproken is scoren inderdaad een van mijn handelsmerken. Los daarvan weet ik óók zo nu en dan iemand van de tegenpartij - meestal de midachter - uit de tent te lokken. Want voor je het weet krijg je een U20 (uitsluiting van 20 seconden bij een overtreding, red) aan je broek. En ja, een overtalsituatie mondt niet zelden uit in een doelpunt.”

Hoe is de sfeer in groep, ondanks het feit dat jullie nog geen enkel puntje in de wacht hebben gesleept?

„Ach, we blijven lachen. Gelukkig is de competitie nog lang. Let maar op: wanneer we als team er telkens vol voor blijven gaan, komen de punten vanzelf. Geduld is een schone zaak. Komende zaterdag spelen we thuis in ons mooie Golfbad tegen VZV. In IJmuiden verloren we, dus we zijn uit op revanche. Later in het seizoen keert waarschijnlijk Martine van Onna, een vaste waarde binnen het team die nu met zwangerschapsverlof is, terug. We missen haar wel eerlijk gezegd.”

Hoe vaak trainen jullie?

„Elke week driemaal. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond. We trainen met veel plezier, maar een dolle boel wordt het niet snel. Daar zorgt onze trainer-coach Hans Willemsen wel voor. Hij is een verstandig man die elke keer precies aanvoelt wanneer de knop naar standje ‘effe serieus’ gedraaid dient te worden. Pas na de wedstrijd, tijdens de vijfde part, mogen alle remmen even los.”