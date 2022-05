Waterpoloster Pleun de Groot laat zich niet afremmen door heupprothese: ‘De eerste training was heel spannend’

Voor de tweede keer in de geschiedenis gaan de waterpolovrouwen van Arethusa in de eerste divisie, het tweede niveau van Nederland, spelen. Vorige week woensdag werd die promotie behaald, met nog drie wedstrijden te spelen. Het is de bekroning van een vijfjarenplan dat vier jaar geleden werd ingezet. Waar veel waterpoloverenigingen kampen met een terugloop, kwamen er in Oss juist nieuwe speelsters bij. Volgens coach Hans Willemsen komt dat door de sfeer. ,,Zelfs in de coronaperiode, toen we elkaar niet fysiek zagen, bleef iedereen gemotiveerd en wilde elke speelster doorgaan.”