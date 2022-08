Webster volgende nieuwe guard Heroes, Amerikaan tekent eenjarige verbintenis

In vijf seizoenen college basketball kwam Webster tot 142 wedstrijden. 91 keer was hij basisspeler. Gemiddeld was hij goed voor 12.82 punten per wedstrijd, noteerde 3.01 rebounds en bracht met 2.54 assists ook zijn medespelers regelmatig in stelling. Webster is een bekende van oud-Heroes-speler Mike Miklusak die hem goede verhalen over de club vertelde én trainde de volledige zomer met één van Heroes’ sterkhouders van afgelopen kampioensjaar, Austin Price. “Met Austin heb ik veel over Heroes gesproken. Hij was zeer positief over de faciliteiten, de mensen, de fans en de wijze waarop coach Braal een hecht team smeedt", zo vertelt de 23-jarige guard.

Hoofdcoach Erik Braal is blij met de komst van Webster. “Kobe is een talentvolle speler met grote ambities. Hij is creatief, scoort veel en is een goede passer. Daarmee heeft hij het exact het profiel waar we naar op zoek waren naast Emmett Naar op de point guard-positie.” Technisch manager Roel van de Graaf geeft aan dat hij Webster al langer in de gaten hield. ““ Met name bij Western Illinois heeft hij veel ervaring opgedaan als point-guard, maar ook bij Nebraska kwam hij regelmatig op deze positie in actie . Hij is de scorende guard die we graag wilden toevoegen aan het team en die al lange tijd op onze radar stond.”

Webster kijkt met veel plezier uit naar zijn eerste seizoen als profbasketballer. “Nu gaat het écht beginnen", zo kondigt hij aan. “In mijn vijf seizoenen college heb ik mijn vaardigheden optimaal ontwikkeld en mezelf zo goed mogelijk voorbereid op mijn professionele basketballcarrière. Ik weet dat ik er klaar voor ben.”

Supercup-wedstrijd op 28 september

De eerste wedstrijd van belang voor Heroes is op 28 september als het met aartsrivaal en bekerwinnaar Donar de strijd aangaat om de supercup. Als kampioen is Heroes zelf gastheer in de Maaspoort.