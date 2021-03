Weer eens lachende gezichten bij Heroes, dat een klinkende zege boekt in Zwolle

Heroes Den Bosch heeft een belangrijke zege voor het zelfvertrouwen geboekt. Na twee dramatische nederlagen was daar tegen Landstede Hammers de eerste overwinning in de Elite A groep: 65-87.

Heroes begon weer moeizaam aan de wedstrijd in Zwolle. In het eerste kwart liep het al gauw een flinke achterstand op, om deze in het tweede kwart bijna geheel recht te zetten. Met slechts twee punten achterstand ging de ploeg de tweede helft in.

In het derde kwart kwam Heroes nog beter voor de dag. Verdedigend en aanvallend troefde het de nummer drie van de eredivisie af. De aanvallende rebounds waren al voor Heroes in de eerste helft, maar toen heerste Landstede Hammers in aanvallend opzicht onder het bord van Heroes. Juist daar was Heroes in de tweede helft stukken scherper.

De verdediging, vaak toch de achilleshiel dit seizoen, was ijzersterk in die tweede helft. Heroes dwong de nummer drie van de Dutch Basketball League tot heel veel turnovers (20 tegenover 8) en profiteerde daar ook nog eens dankbaar van.

22 punten

Topscorer aan de kant van Heroes was Miha Lapornik met 22 punten. Maar wat vooral opviel was dat er vier spelers in de dubbele cijfers eindigden: DeMario Mayfield met 15, Jonathon Williams met 15 en Thomas van der Mars met 14.

Elders in de Elite A verloren Feyenoord en Donar in uitduels tegen respectievelijk Den Helder Suns en ZZ Leiden. Heroes stijgt zo naar de vierde plaats.

Heroes mag zich nu in de bubbel van de FIBA Europe Cup op maken voor het duel in de Round of 16 tegen het Poolse Arged BMSLAM Stal Ostrów van komende dinsdag. Heroes organiseert de Europese basketbalbubbel en speelt dus thuis in de Maaspoort.