Weer geen landstitel voor de Osse handbalbroers Roefs: ‘Deze nederlaag komt heel hard aan’

Drie keer is geen scheepsrecht voor de handballende broers Jeroen en Tim Roefs. De Ossenaren verloren voor de derde keer de finale om de landstitel. De teleurstelling was na afloop van de tweede verloren wedstrijd in een best-of-three-serie duidelijk zichtbaar. KRAS/Volendam ging met 26-34 onderuit tegen KEMBIT-Lions/Sittardia, de nieuwe kampioen.

Gescheurde oranjevlaggetjes en oranje opblaassticks bleven na afloop achter op de tribunes. Een aantal was ontploft, omdat er iemand op was gaan staan. Gedurende de wedstrijd hadden de Volendamse supporters hun club vol vuur aangemoedigd. Het team van de uit Oss afkomstige broers Jeroen (24) en Tim (22) Roefs kon die steun goed gebruiken. De eerste wedstrijd tegen Lions uit Sittard-Geleen was immers verloren. Een zege was nodig om er een derde wedstrijd uit te kunnen slepen.

Dat leek in de eerste helft lange tijd niet onmogelijk. De Volendammers waren de bovenliggende partij en namen een voorsprong van maximaal vier doelpunten verschil. Bij rust was er daar nog maar één van over. In de tweede helft drukte Lions door. De gebroeders Roefs verloren wederom de finale om de landstitel. Vorig jaar deden ze dat samen met Volendam, toen was Aalsmeer te sterk. In 2019 verloor Jeroen met Lions van Aalsmeer en in 2021 verloor Tim met Lions van Aalsmeer. ,,Het wordt er niet makkelijker op”, vertelt die laatste over het verwerken van de teleurstelling.

Nederlaag komt heel hard aan

Die zat bij de twee dan ook diep. Na het laatste fluitsignaal zat de oudste van de twee op het hoekje van de bank voor zich uit te staren. Terwijl de jongste liep te ijsberen door de zaal en uit frustratie tegen de lat aantikte en een bal weggooide. ,,Ik kan heel slecht tegen mijn verlies”, zegt Tim. ,,Deze nederlaag komt heel hard aan. Het is een lang seizoen geweest. We zijn gewoon op. Dat zag je in de tweede helft. Voor hen is het ook een lang seizoen, maar hun bank is net wat breder.”

Ik zocht af en toe mijn broer op en met een paar woorden de tactiek te bespreken, maar je moest elkaar echt opzoeken Jeroen Roefs (24), handballer van Volendam

Zijn oudere broer baalde ook omdat de spelers hun fans niet met een zege konden belonen voor hun steun. ,,Dit is geen fijn verlies. De fans stonden echt achter ons. Dat hielp ons op moeilijke momenten. Ook als je moe bent, kun je nog een keer blijven gaan. Het was niet genoeg.” De Volendammers op de tribune maakten lange tijd veel lawaai. ,,Je kon elkaar op het veld bijna niet verstaan. Ik zocht af en toe mijn broer op en met een paar woorden de tactiek te bespreken, maar je moest elkaar echt opzoeken.”

Daverend applaus

De in het oranje uitgedoste fans hadden na afloop een daverend applaus over voor hun favorieten. Terwijl de spelers applaudisseerden voor de supporters en hun bedankten voor hun steun. Zij zien bijna iedereen terugkeren, inclusief de gebroeders Roefs. ,,We kunnen een keer doorbouwen in plaats van dat we weer opnieuw moeten beginnen met bouwen”, zegt Jeroen, die in Purmerend woont. ,,We gaan voor drie keer is scheepsrecht met Volendam.”

We hebben de beker gewonnen, dus we kunnen ook finales winnen Tim Roefs (22), handballer van Volendam

Ook zijn broertje, die in Volendam woont, kijkt positief naar de toekomst. ,,We hebben een goed seizoen gehad, waarin we de beker hebben gewonnen, dus we kunnen ook finales winnen. Komend seizoen gaan we alles pakken wat we kunnen.” Maar nu moet eerst de teleurstelling een plekje krijgen. ,,Eerst ga ik goed nadenken en rusten. Even lekker op vakantie”, zegt Jeroen. ,,Al denk ik dat ik morgen pas echt besef dat we hebben verloren, nu voel ik nog te veel adrenaline.”

Volledig scherm De hevig teleurgestelde Tim Roefs na de nederlaag van Volendam in de finale. © Pro Shots / Vincent de Vries