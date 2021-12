Weer geen NK veldrijden in Zaltbommel, KNWU zoekt alternatief

Achttien uur trainen voor topcarriè­re: basketbal­ta­lent Pien (17) uit Berlicum heeft er heel veel voor over

Ze is zeventien, speelt in drie topteams, traint 18 uur per week en wil basketballen in Amerika. Daarnaast doet Pien Steenbergen uit Berlicum dit jaar havo-examen. ,,Je moet best een beetje gek zijn om dit vol te houden, maar ik wil prof worden.”

