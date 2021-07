Weer geen ONE-debuut voor kickbokser Tilburger Özcan: ‘De paniek sloeg even toe’

Een week voor de wedstrijd in Singapore sloeg het noodlot echter toe. Tijdens de laatste spartraining in Nederland brak Özcan zijn linkerhand: “Ik raakte mijn sparringpartner bij het uitdelen van een stoot volgens mij op zijn ellenboog. Dat deed meteen pijn, maar ‘dat trekt wel weer weg’, dacht ik. Maar ’s avonds kon ik op een gegeven moment niet eens meer een vuist maken. In het ziekenhuis bleek dat mijn hand gebroken was. Toen sloeg de paniek wel even toe. De hele nacht hebben mijn vrouw Janneke en ik lopen piekeren hoe het verder moest. Want een wedstrijd afzeggen: dat had ik nog nooit gedaan. Opgeven komt eigenlijk niet in mijn woordenboek voor.”