Weer nipte zege Jean van Erp bij NK, maar hij is nog niet zeker van plek in kwartfinale

Woensdag trok Van Erp in de poule des doods ook al over vijf sets van Jeffrey Jorissen. Ondanks zijn twee zeges is de ‘thuisspeler’ nog niet zeker van een plek in de kwartfinales. Het komt aan op de laatste speelronde vrijdag, waarbij Van Erp moet tegen Barry van Beers één set veroveren om de Roosendaler achter zich te houden en zich bij de laatste acht van het NK te plaatsen. Op de andere tafel strijden Jorissen en Hofman om de andere plek in de kwartfinales.