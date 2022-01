Wéér trekt Trappers aan kortste eind na shootouts, Herner EV wint doelpuntenbal

De scheidsrechter had de puck amper op het ijs laten vallen of Denis Fominych mocht op de strafbank plaatsnemen. Na zes seconden beukte hij een tegenstander tegen de boarding. Daarvoor kreeg hij een straf van vijf minuten. Daar reageerde Brett Bulmer op die twee minuten mocht brommen. De toon was gezet, maar doelpunten vielen niet in de eerste periode.

Na een half uur spelen was het raak via Max Hermens, de man in vorm bij Trappers maakte alweer zijn dertiende treffer in negen duels. Vrij snel na zijn openingsgoal sloeg Kevin Orendorz met een powerplaygoal. Amper twee minuten later zette Michél Ackers Herner EV op voorsprong: 2-1. Twee powerplaytegengoals in korte tijd, dat ging er bij de bezoekers niet in.

Vijf goals in kwartier

De tweede pauze volgde al snel en in dat kwartier zette coach Livingston zijn ploeg op scherp. Het werkte en bleek een voorbode voor twintig spectaculaire minuten waarin vijf doelpunten vielen. Bulmer zorgde met een powerplaygoal voor de gelijkmaker en zette Trappers vervolgens met een shorthanded goal (Trappers stond met een man minder na een straf voor Jordy Verkiel) op voorsprong: 2-3.

De laatste tien minuten braken aan en beide teams bewaarden het toetje voor het laatst. Orendorz maakte gelijk, waarna twee doelpunten zich in rap tempo opvolgden; Hermens scoorde voor de tweede keer. Trappers was euforisch, maar negen seconde na het doelpunt sloeg Fominych toe: 4-4. In de resterende minuten werd niet meer gescoord.

Penaltyshots brengen beslissing

Overtime dus. Ook daarin vielen geen treffers. Shootouts gingen de beslissing brengen. Daar had Trappers geen goede ervaringen mee. De laatste drie keer ging het bonuspunt naar de tegenstander. Beide teams misten hun eerste vier pogingen. Uiteindelijk bezorgde plaaggeest Orendorz de thuisploeg het bonuspunt. Voor de vierde keer op rij trok Trappers na shootouts aan het kortste eind. Eindstand: 5-4.

Scoreverloop: 33. Hermens 1-0, 36. Orendorz (pp) 1-1, 38. Ackers (pp) 2-1, 42. Bulmer (sh) 2-2, 50. Bulmer (pp) 2-3, 54. Orendorz 3-3, 57. Hermens 3-4, 57. Fominych 4-4. 65. Orendorz 5-4.