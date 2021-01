Weer wijziging in speelschema Tilburg Trappers

,,Vanwege corona is een aantal duels afgelast”, aldus Trappers-directeur Ruud van Baast. ,,We krijgen nu met enige regelmaat verzoeken van clubs om een wedstrijd op een bepaalde datum in te halen. Dat gaat allemaal in goed overleg tussen de clubs en de Duitse ijshockeybond. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en het zou mooi zijn als we de competitie op een zo normaal mogelijke manier kunnen afwerken in deze bijzondere tijden.”

Alternatieve scenario's

Deze week gaan de clubs uit de Oberliga met elkaar om de tafel om te praten over onder meer alternatieve scenario's voor het geval niet alle competitiewedstrijden kunnen worden gespeeld voordat de play-offs van start gaan. ,,Daar zijn wat ideeën over. En het is goed om daar nu al over na te denken, want er zijn clubs die vanaf nu tot het eind van de reguliere competitie al drie wedstrijden per week moeten spelen. Die hebben eigenlijk geen ruimte meer voor het geval er weer wat zou gebeuren. Ook dit gaan we oplossen, maar het is natuurlijk van belang dat we dat op een zo eerlijk mogelijke manier doen.”