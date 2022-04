Weer zuur verlies voor FCK De Hommel: “Sommige jongens saboteren bewust de zaak”

Play-offs blijven nadrukke­lijk in beeld voor zaalvoet­bal­lers BE’79

Met een 2-1 overwinning op RKAV Volendam deden de zaalvoetballers van BE’79 goede zaken in de strijd om een plaats in de play-offs. Nadeel was dat ook directe concurrent HV/Veerhuys in de strijd richting de nacompetitie won van plaatsgenoot Hovocubo (6-5). Het verschil tussen eindstrijd en niets bedraagt met nog zes duels te gaan slechts één punt in het nadeel van de ploeg uit Berkel-Enschot.

17 april