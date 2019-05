Weerbare hockeydames Den Bosch forceren beslissingsduel in halve finale play-offs

De vrouwen van HC Den Bosch zijn er in geslaagd een beslissingswedstrijd af te dwingen in de halve finale van de play-offs tegen SCHC. Na het 1-0 verlies van donderdag in Bilthoven, werd vanmiddag in eigen huis overtuigend met 3-0 gewonnen. De regerend landskampioen sloeg toe uit de strafcorner en vanaf de strafbalstip.

Na een wat weifelend begin maakte Den Bosch, dat weer kon beschikken over aanvoerder Marloes Keetels, in het tweede kwart het verschil door twee keer kort achter elkaar toe te slaan. Eerst scoorde Imme van der Hoek in de 26ste minuut uit de rebound van een strafcorner, een minuut later verdubbelde Lieke Hulsen de score toen Den Bosch een strafbal kreeg toegewezen. Halverwege het derde kwart pushte Ireen van den Assem een strafcorner achter Maddie Hinch, die donderdag nog bij alle Bossche corners een sta-in-de-weg was: 3-0.

Volledig scherm BILTHOVEN - Frederique Matla (DenBosch) aan de bal tijdens de play-offs hoofdklasse dames, SCHC-Den Bosch (1-0). links Frederique Derkx (SCHC). © Koen Suyk

Door de ruime overwinning op SCHC is de stand in de halve finale van de play-offs op 1-1 gekomen, daarom wordt morgen om 12.30 uur aan de Oosterplas een beslissingsduel gespeeld. Die derde wedstrijd vindt plaats in Den Bosch omdat de ploeg van Raoul Ehren de reguliere competitie als nummer 1 afsloot.