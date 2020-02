Weergaloze comeback van Trappers op bezoek bij Halle

De ijshockeyers van Tilburg Trappers revancheerden zich voor de nederlaag van een week geleden op bezoek bij Rostock Piranhas. In Halle, tegen Saale Bulls, trok de koploper vrijdagavond na een weergaloze comeback de zege over de streep: 3-5.

Naar winst zag het niet uit naar veertig minuten ijshockey. Trappers kende een beroerde start en keek na zes minuten al tegen een achterstand aan door een doelpunt van Kyle Helms: 1-0. De openingstreffer gaf de thuisploeg vleugels, want Halle greep de Tilburgse ijshockeyers bij de strot, toen Michal Bezouska na iets meer dan een kwartier spelen de voorsprong verdubbelde.

Met een 2-0-achterstand zocht de koploper de kleedkamer op. Maar een donderspeech van coach Bo Subr leek niet te werken, want Sergej Stas bracht Halle in een zette door de 3-0 te maken. Op dat moment was er nog ruim een half uur te spelen en Trappers kan in een half uur veel bewerkstelligen. Zo ook vanavond.

Veerkracht met een hoofdletter V

Het moest van diep komen bij de koploper die veerkracht met een hoofdletter V vertoonde. Alexei Loginov leidde de comeback in, waarna Max Hermens de 3-2 maakte. Trappers begon te geloven in een goede afloop en drukte door met nog tien minuten te spelen. Kevin Bruijsten trok de stand gelijk met een powerplaygoal en zijn gelijkmaker verlamde de nummer 7 van de Oberliga Nord. Diego Hofland gaf het laatste zette en bepaalde met twee treffers in anderhalve minuut tijd de eindstand.