Weerstand bij hockeyclub tegen dubbele pet Rob Almering: voorzitter bij HC en directeur bij FC Den Bosch

Onder meer voormalig HC Den Bosch-voorzitter Mieke van den Akker en andere prominente ereleden als Minke Booij en Mijntje Donners zouden graag zien dat er volgend jaar een nieuwe voorzitter komt bij hun club. De huidige praeses, Rob Almering, is sinds enige tijd ook directeur bij FC Den Bosch en die twee functies zijn volgens de bezorgde leden niet goed te combineren. Zij hadden een brief over dit onderwerp in stemming willen brengen tijdens de (online) ledenvergadering dinsdagavond, maar daar stak het bestuur een stokje voor. De brief was niet tijdig ingediend.