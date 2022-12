Weerzien met oud-teamgenoten eindigt na zenuwslopend duel in nederlaag: ‘Als ik dan toch moet verliezen, dan maar van ’t Gooi’

Zenuwslopend was het duel in de ereklasse tussen The Dukes en ’t Gooi. Het momentum wisselde met enige regelmaat. Met de laatste actie van de wedstrijd trokken de gasten het duel naar zich toe: 17-20.

Een penalty in de laatste seconde zorgde ervoor dat rugbyers van The Dukes nipt verloren van ’t Gooi, voorafgaand aan de partij de nummers twee en drie van de ereklasse. Nadat de bal tussen de palen vloog, floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Vreugde bij de ploeg uit Naarden, teleurstelling bij de thuisploeg. Er was geen tijd meer om voor een derde keer terug te knokken.

Norbécio Mambo moest zijn oud-ploeggenoten feliciteren met de zege. De 29-jarige keerde dit seizoen terug bij The Dukes. Zo’n zes jaar geleden vertrok hij voor een avontuur naar Australië om vervolgens vijf jaar voor ’t Gooi uit te komen. ,,Ik woonde eerst in Amsterdam, maar ben naar Den Bosch verhuisd. Terug naar de plek waar mijn familie en vrienden wonen. Ik wilde terug naar de omgeving waar ik de rest van mijn leven wil wonen.”

Hij zag dat zijn ploeg het lastig had met ’t Gooi. In de eerste helft kwamen de Bosschenaren mede dankzij een aantal foutjes, zoals gemiste tackles, met 0-12 achter. ,,We hebben het in de eerste helft laten liggen”, constateerde Mambo. ,,Na rust speelden we met meer vuur. We lieten zien hoe we kunnen spelen. Alleen geven we in de laatste minuut op een stomme manier een penalty weg.”

Veerkracht

The Dukes liet zien om te kunnen gaan met tegenslag en toonde veerkracht. Kort voor rust verkleinden de Bosschenaren de achterstand dankzij een try van aanvoerder Vuga Tagicakibau en een benutte conversie van Fred Dorrough. Aan het begin van de tweede helft kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong dankzij een try van Mees Voets en wederom een conversie tussen de palen van Dorrough: 14-12.

Die veerkracht was iets dat de vorige wedstrijd ontbrak. Bij Castricumse werd voor het eerst dit seizoen verloren en nog ruim ook 40-15. ,,Dat we die zouden verliezen was onverwacht en dan ook nog zo ruim. We hadden dus iets recht te zetten en dat is ondanks de nederlaag gelukt. Zo toonden we veerkracht en maken we stappen.”

Want ondanks de voorsprong ging de wedstrijd tegen ’t Gooi na een spannende slotfase verloren. Met nog iets meer dan twee minuten op de klok leverde balverlies van de thuisploeg ’t Gooi een try op: 14-17. In de extra tijd richtte The Dukes zich nog een keer op en kwam dankzij een penalty tussen de palen van Dorrough langszij. De ploeg ging voor meer, maar kreeg in de slotseconde de genadeklap.

De nederlaag zorgde voor dubbele gevoelens bij Mambo. ,,Ik wil zelf winnen, maar als ik dan toch moet verliezen dan maar van ’t Gooi. Ik heb vijf jaar met ze gespeeld en het zijn leuke jongens.” Na afloop hebben ze er samen nog een leuke avond van gemaakt. ,,We hebben met zestien jongens van ’t Gooi en wat spelers van ons nog een burger gegeten en een drankje gedronken. De jongen die de penalty maakte was er ook bij. We maakten grappen dat hij had moeten missen. Maar hij deed het goed en hield zijn hoofd koel. Wel heb ik gezegd dat we ze de volgende keer verslaan.”