Were Di-vrouwen ongelukkig bij competitiestart: ‘We waren zeker niet de mindere’

Ondanks het feit dat de thuisploeg een licht veldoverwicht had, viel de openingstreffer aan de andere kant. Dat gebeurde halverwege het tweede kwart. De nieuwe doelvrouw Lieve Verhoeven, overgekomen van Oranje-Rood, had geen verweer op een inzet waar een lucky pass aan voorafging.

Na rust tekende de hardwerkende Anouk Gommers voor de gelijkmaker via een strafbal. Het projectiel vloog onhoudbaar in de linkerbovenhoek. Were Di had op dat moment alle vertrouwen dat er mogelijkheden waren om door te drukken. Een groene kaart gooide roet in het eten. Dot van Dijck moest tien minuten naar de kant vanwege een sticktackle. Niet lang daarna scoorden de Groningers de 1-2, nadat de bal ongelukkigerwijs van richting was veranderd.

Er volgde een alles-of-niets-offensief. Wederom kregen de vrouwen van Were Di de deksel op de neus. „We waren zeker niet de mindere. In totaal hebben we acht strafcorners gekregen, jammer dat er nul ingingen. Groningen daarentegen was dodelijk effectief”, concludeerde de nieuwe trainer-coach Eric van der Pol na afloop. Aanvoerder Maud van der Velden kwam met een soortgelijke reactie: „We hebben zeker niet slecht gespeeld. Over het geheel genomen hadden we wat meer balbezit, maar te weinig daadkracht. Voor een deel was dat een verdienste van onze tegenstander die stug verdedigde.”

Middenvelder Babette Naalden stond vooral stil bij de inzet van haar team. „Daar was niks mis mee. Zolang we maar volop werklust vertonen, komen de punten vanzelf. Komende zondag uit tegen Push, m’n ouwe club. Ik heb acht jaar in Breda gespeeld, dus voor mij persoonlijk wordt het best een bijzonder potje.”

De Japanse international Mai Toriyama viel tijdens haar Tilburgse debuut op door enkele bliksemsnelle acties, maar kwam niet tot scoren.